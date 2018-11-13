Іньєста хоче повернутися до Барселони

Екс-капітан Барселони і збірної Іспанії Андрес Іньєста, який зараз виступає за японський клуб Віссел Кобе, зізнався, що хотів би одного разу повернутися в каталонську команду.

Про це повідомляє telegraf.com.ua.

"Якби я вирішив продовжити виступати в Барселоні або в збірній Іспанії, я б не поїхав до Японії. Я б хотів грати за Барселону ще 10 років. Ніде і ніколи мені не було так добре. Так, я міг би залишитися, але каталонська команда дала мені все, а я не відчував, що можу виступати на колишньому рівні. Довелося зробити непростий вибір", - заявив іспанець.

Андрес поділився, що прагне повернутися завдяки хорошій грі.

"Сподіваюся, в найближчі роки я зможу повернутися в Барселону. Але не тому, що я Іньєста, а тому, що буду кращим на своїй позиції ", - наводить слова Іньєсти La Vanguardia.