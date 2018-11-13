Іньєста хоче повернутися до Барселони

Мій профіль

Зірковий український гравець отримав російське громадянство

Сьогодні 14:28 4810 2
Бентлі, Мальдіви та позолочена квартира: журналісти розповіли про шикарне життя голови ФФУ Павелка. ВІДЕО
Сьогодні 13:10 2057 1
Проти Павелка порушено кримінальну справу за трьома статтями
Вчора 19:30 2629
Усик повернувся в Україну після перемоги над Белью. ВІДЕО
Вчора 18:50 1660
Усик: Сказав Зінченку, що безкоштовно людей не б'ю. ФОТО
Вчора 15:38 2024
Ястремська оновила особистий рекорд, не зігравши жодного матчу
Вчора 12:57 1348
Моурінью приганьбив Шахтар за розгромну поразку від Сіті
11.11.2018 23:28 3641
Фанати Шахтаря на матчі проти Ворскли вивісили відомий расиський символ. ФОТО
11.11.2018 22:30 4995 1
Шапаренко забив у четвертому матчі поспіль. Відеоогляд матчу Динамо - Маріуполь
11.11.2018 19:49 1594
Дивитися онлайн Динамо - Маріуполь: пряма трансляція 11.11.2018
11.11.2018 14:25 827
Навколо спорту
Блоги
Після марафону: шокуючі кадри учасників, які пробігли 42 кілометри. ВІДЕО
Після марафону: шокуючі кадри учасників, які пробігли 42 кілометри. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 13:54 591 1
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима Андрій Твердохліб
Вчора 14:59 486
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 21:15 676
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 14:05 974
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:40 8968
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:07 1170
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії Phillip Hess
11.11.2018 09:44 1213
Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою
Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою Андрій Твердохліб
11.11.2018 08:15 39441 2
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО Phillip Hess
10.11.2018 19:08 2691
Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. ВІДЕО
Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. ВІДЕО Phillip Hess
10.11.2018 17:36 2375
Роналду-молодший феєрить не гірше за батька. ВІДЕО
Роналду-молодший феєрить не гірше за батька. ВІДЕО Максим Буйдин
08.11.2018 15:43 1294
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО Максим Буйдин
07.11.2018 20:30 773
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО Максим Буйдин
07.11.2018 16:16 715 1
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 17:35 810 1
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 16:16 1379
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:49 Футбол Лідеру Мілана може знадобиться хірургічне втручання 52
23:23 Футбол Як збірна України готується до матчу зі Словаччиною. ВІДЕО 458
23:12 Футбол Мессі просить Барселону повернути Неймара 366
22:49 Футбол В Італії тренера дискваліфікували за блюзнірство 219
22:32 Футбол Лідер Атлетіко вирішив покинути клуб взимку 283
22:24 Футбол Український прапор потрапив до презентації тренера російського гранду 380
21:52 Футбол Іньєста хоче повернутися до Барселони 253
21:44 Футбол Манчестер Юнайтед взимку продасть двох захисників 220
21:27 Футбол Соларі новий головний тренер Реала. ФОТО 440
21:10 Футбол Жахливе ДТП в Перу: Автобус з дитячою командою зірвався в прірву. ВІДЕО 358
20:54 Футбол Лідер Тоттенгема не може домовитися з клубом про новий контракт 434
20:41 Футбол Легендарний англієць завершив кар'єру 507
20:21 Бокс Промоутер Усика готовий взятись за організацію бою Ломаченка 3247 2
20:06 Футбол Гравець збірної України достроково закінчив тренування через проблеми зі спиною 1698
19:58 Футбол Шевченко: Ми зробили акцент на молодих гравцях при підготовці 504
19:46 Футбол Реал запропонує контракт новому тренеру 302
19:35 Футбол В Англії хочуть зменшити кількість легіонерів у командах 505
19:10 Футбол Зірка Манчестер Юнайтед хоче перейти в Реал 471 1
18:51 Футбол У дружини скандального російського футболіста забрали автомобіль 633
18:36 Футбол Лідер Карпат зацікавив Ліон 1200 1
18:24 Футбол Стало відомо, кому з футболістів платять найбільшу зарплатню на планеті 590 1
17:57 Футбол Екс-капітан Барселони не проти переходу Неймара в Реал 346
17:36 Футбол За гравця Барселони поборються гранди АПЛ 447
17:22 Навколо спорту Дружина Шумахера вперше прокоментувала жахливу травму чоловіка 952
16:59 Футбол Лідер Мілана отримав двоматчеву дискваліфікацію за лайку в бік арбітра 459

Іньєста хоче повернутися до Барселони

Сьогодні 21:52 253 0
Іньєста хоче повернутися до Барселони

Екс-капітан Барселони і збірної Іспанії Андрес Іньєста, який зараз виступає за японський клуб Віссел Кобе, зізнався, що хотів би одного разу повернутися в каталонську команду.

Про це повідомляє telegraf.com.ua.

"Якби я вирішив продовжити виступати в Барселоні або в збірній Іспанії, я б не поїхав до Японії. Я б хотів грати за Барселону ще 10 років. Ніде і ніколи мені не було так добре. Так, я міг би залишитися, але каталонська команда дала мені все, а я не відчував, що можу виступати на колишньому рівні. Довелося зробити непростий вибір", - заявив іспанець.

Андрес поділився, що прагне повернутися завдяки хорошій грі.

"Сподіваюся, в найближчі роки я зможу повернутися в Барселону. Але не тому, що я Іньєста, а тому, що буду кращим на своїй позиції ", - наводить слова Іньєсти La Vanguardia.

Нагадаємо, Іньєста не проти переходу Неймара в Реал.

Раніше повідомлялося, що Іньєсті доведеться грати проти Барселони.

Джерело - telegraf.com.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()