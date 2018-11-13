Екс-капітан Барселони не проти переходу Неймара в Реал

Екс-капітан Барселони Андрес Іньєста заявив, що його не засмутить перехід колишнього одноклубника, а нині форварда ПСЖ Неймара в Реал.

Про це повідомляє football24.ua.

"Мені не було б боляче бачити Неймара в Реалі. Якщо це має статися, це станеться. Мадрид посилився б ще одним хорошим гравцем. Що сталося з Барсою? У них є унікальні гравці і команда, яка здатна вигравати усі титули.

Також, Іньєста оцінив можливість повернення Неймара в Барселону.

Говорити, що Неймар не міг би повернутися в Барселону, було б трохи категорично. Очевидно, він продовжує бути одним з найкращих і здатний створювати різницю на полі, але буде дуже нелегко повернутися", – цитує Іньєсту El Larguero.