Екс-капітан Барселони не проти переходу Неймара в Реал

Екс-капітан Барселони Андрес Іньєста заявив, що його не засмутить перехід колишнього одноклубника, а нині форварда ПСЖ Неймара в Реал.
Про це повідомляє football24.ua.
"Мені не було б боляче бачити Неймара в Реалі. Якщо це має статися, це станеться. Мадрид посилився б ще одним хорошим гравцем. Що сталося з Барсою? У них є унікальні гравці і команда, яка здатна вигравати усі титули.
Також, Іньєста оцінив можливість повернення Неймара в Барселону.
Говорити, що Неймар не міг би повернутися в Барселону, було б трохи категорично. Очевидно, він продовжує бути одним з найкращих і здатний створювати різницю на полі, але буде дуже нелегко повернутися", – цитує Іньєсту El Larguero.
Нагадаємо, Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат.
Раніше повідомлялося, що Іньєсті доведеться зіграти проти Барселони.
Джерело - football24.