Збірна України відсвяткувала перемогу в групі Ліги націй з легендою Мілана. ФОТО

Збірна України з футболу розпочала підготовчий збір до матчів зі Словаччиною та Туреччиною.

День заїзду був присвячений адаптації та відпочинку, а ввечері "жовто-сині" провели святкову вечерю, приурочену перемозі в групі B1 Ліги націй.

Не обійшлося без зіркових гостей - захід відвідав екс-одноклубник головного тренера національної команди Андрія Шевченка Паоло Мальдіні. Про це свідчать фотографії футболістів, які вони опублікували в соціальній мережі Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Legend 💪🏼⚽️🇮🇹 Допис, поширений Иван Ордец (@vanekordets18) 12 Лис 2018 р. о 12:06 PST

Джерело - Чемпіон.