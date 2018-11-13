Збірна України відсвяткувала перемогу в групі Ліги націй з легендою Мілана. ФОТО

Збірна України з футболу розпочала підготовчий збір до матчів зі Словаччиною та Туреччиною.
День заїзду був присвячений адаптації та відпочинку, а ввечері "жовто-сині" провели святкову вечерю, приурочену перемозі в групі B1 Ліги націй.
Не обійшлося без зіркових гостей - захід відвідав екс-одноклубник головного тренера національної команди Андрія Шевченка Паоло Мальдіні. Про це свідчать фотографії футболістів, які вони опублікували в соціальній мережі Instagram.
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Джерело - Чемпіон.