Чорноморець покарали за поведінку вболівальників

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України прийняв санкції щодо поведінки вболівальників одеського клубу під час матчів 13-го туру УПЛ Чорноморець – Карпати і 1/8 фіналу Кубка Україна Чорноморець – Ворскла.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, фанати використовували піротехнічні засоби, які спонукали арбітра до зупинки матчу.

Таким чином, одеський клуб зобов'язаний виплатити 50 тисяч грн штрафу та провести наступний домашній матч чемпіонату УПЛ з частково закритими секторами стадіону Чорноморець (сектори № 6 і 20).

Після 15 турів одесити знаходяться на 11-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 9 очок.

Нагадаємо, Чорноморець в меншості програв Десні в УПЛ.

Джерело - Чорноморець.