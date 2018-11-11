Мілан програв Ювентусу вшосте поспіль

В 12 турі Серії А відбувся один із найпринциповіших матчів італійського чемпіонату, Мілан приймав вдома Ювентус.

Початок гри був за туринцями, які одразу захопили ініціативу та швидко забили. Манджукича не втримали захисники і хорват замкнув навіс Алекса Сандро.

В другому таймі Ювентус продовжував контролювати ситуацію і мав більше нагод, аби відзначитись. Однією з них скористався Роналду, португалець добив м'яч у ворота після того, як Доннарумма відбив м'яч перед собою.

Чемпіонат Італії, Серія А

12 тур

11 листопада

Мілан – Ювентус 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Манджукич, 0:2 - 81 Роналду

Нагадаємо, в іншому поєдинку Серії А Інтер розгромно поступився Аталанті. Інші результати матчів туру.

В АПЛ Манчестер Сіті здолав Манчестер Юнайтед.

Джерело - Чемпіон.