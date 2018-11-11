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Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО

Сьогодні 21:15 Phillip Hess 249 0
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО

Сьогодні, 11-го листопада, 35 років виповнилося одному з найкращих захисників за всю історію футболу - Філіппу Ламу.

Майже всю свою кар'єру (окрім двох років оренди в Штутгарті) Лам грав у Баварії.

Філіпп став іконою мюнхенців, провів 332 матчі та забив 12 голів, а головним досягненням німця, стала його репутація у світі футболу.

Лам завжди був прикладом хорошого захисника, за усю кар'єру він не заробив жодної червоної картки, був лідером та ватажком своєї команди.

До вашої уваги найкращі дії німця, протягом його славетного шляху в Баварії.

Нещодавно, 66 виповнилося Олегу Блохіну.

Джерело - Чемпіон.

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