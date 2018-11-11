ЗМІ: Шевченко відвідає гру Динамо - Маріуполь

В рамках 15-го туру чемпіонату України київське Динамо прийме Маріуполь на НСК Олімпійський. З'явилася інформація, що цей поєдинок відвідає головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Про це повідомляє Xsport.

Нагадаємо, Шевченко вперше викликав у збірну лівого захисника столичного клубу Віталія Миколенка, а пізніше стало відомо, що він зіграє зі старту проти збірної Словаччини.

Раніше також з'явилася інформація, що правий захисник Шахтаря Богдан Бутко травмувався і не зіграє проти Словаччини і Туреччини.

Джерело - Xsport.