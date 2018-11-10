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Десна — Чорноморець: Де дивитися матч 15 туру УПЛ

Стартував 15 тур Української Прем'єр-ліги. У рамках ігрового вікенду зійдуться чернігівська Десна та одеський Чорноморець.

Матч розпочнеться о 17:00.

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Пряму трансляцію гри Десна — Чорноморець покаже телеканал Футбол 2.

Актуально: Телеканал Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Окрім цього матч Десна — Чорноморець можна переглянути на інтернет-ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.

Нагадаємо, дивіться центральний матч туру першої ліги на нашому сайті.

Також дивіться протистояння дортмундської Боруссії та мюнхенської Баварії.

Джерело - Чемпіон.

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