Десна — Чорноморець: Де дивитися матч 15 туру УПЛ

Стартував 15 тур Української Прем'єр-ліги. У рамках ігрового вікенду зійдуться чернігівська Десна та одеський Чорноморець.
Матч розпочнеться о 17:00.
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Пряму трансляцію гри Десна — Чорноморець покаже телеканал Футбол 2.
Актуально: Телеканал Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію.
Окрім цього матч Десна — Чорноморець можна переглянути на інтернет-ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.
Нагадаємо, дивіться центральний матч туру першої ліги на нашому сайті.
Також дивіться протистояння дортмундської Боруссії та мюнхенської Баварії.
Джерело - Чемпіон.