Став відомий п'ятий учасник клубного Чемпіонату світу

Туніський Есперанс став переможцем африканської Ліги чемпіонів, обігравши за сумою двох матчів у фіналі Аль-Ахлі з рахунком 4:3 (програвши перший матч 1: 3).

Ця перемога стала для Есперанса третьою в історії в африканської Ліги чемпіонів.

Команда з Тунісу стала п'ятим учасником клубного чемпіонату світу-2018, склавши компанію Реалу, Гвадалахарі, Веллінгтону й представнику господарів — чемпіону ОАЕ Аль-Айну.

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Уже 10 листопада стане відомий переможець азійської Ліги чемпіонів, коли відбудеться матч-відповідь фіналу між Персополісом і Касима Антлерс. Останнім учасником клубного чемпіонату світу стане переможець Кубка Лібертадорес, в фіналі якого зустрінуться аргентинські гранди — Рівер Плейт і Бока Хуніорс.

Нещодавно Реал встановив ТБ-екрани на пісуарах стадіону.

Джерело - Xsport.