Луческу назвав склад на матч з Україною. ФОТО

Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу оприлюднив список гравців на товариський матч з Україною.

Про це повідомляє Федерація футболу Туреччини.

Луческу викликав на матч Ліги націй проти Швеції та контрольну з Україною 24 футболістів.

Воротарі: Гекхан Аккан (Різеспор), Серкан Киринтили (Коньяспор), Болат (Антверпен, Бельгія).

Захисники: Мехмет Зеки Челік (Лілль, Франція), Мерт Мюлдюр (Рапід, Австрія), Чаглар Сеюнджю (Лестер, Англія), Ертугрул Ерсой (Бурсаспор), Каан Айхан (Фортуна, Німеччина), Меріх Демірал (Аланьяспор), Сердар Азіз (Галатасарай), Хасан Алі Калдирим (Фенербахче), Омер Байрам (Галатасарай).

Півзахисники: Дженгіз Ундер (Рома, Італія), Сердар Гюрлер (Уеска, Іспанія), Айтадж Кара (Бурсаспор), Ірфан Кахведжі (Істанбул), Махмут Текдемір (Істанбул), Огузхан Озьякуп (Бешикташ), Окай Йокушлу (Сельта, Іспанія), Таркан Сербест (Касимпаша), Хакан Чалханоглу (Мілан, Італія), Юнус Маллен (Вольфсбург, Німеччина).

Нападники: Дженк Тосун (Евертон, Англія), Енес Унал (Вальядолід, Іспанія).

Нагадаємо, Федерація футболу України оголосила, що товариський матч зі збірною України відбудеться 20 листопада в Антальї.

Раніше, Андрій Шевченко підтвердив, що гра Україна - Туреччина переноситься з Дніпра до Туреччини.

Джерело - Федерація футболу Туреччини.