Шапаренко: У Франції ми вивчали Ренн, а тут — розібрали повністю

Микола Шапаренко прокоментував перемогу над Ренном у четвертому турі групового етапу Ліги Європи.

Його слова наводить телеканал Футбол.

"Вийшов хороший гол, вдало потрапив. Я зараз частіше став виходити на поле. Олександр Хацкевич почав більше довіряти мені. Це додає більше впевненості, я прогресую. Переграли Ренн за всіма статтями? Ми готувалися до цього матчу. Було дві теорії, тому ми добре їх розібрали. У Франції ми їх вивчили, а тут розібрали повністю. Що змінили у другому таймі? Вони програвали 0:1. Нам потрібно було вибігати в контратаку і реалізовувати свої моменти", — сказав Шапаренко.