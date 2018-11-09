Суркіс: Слухати Хацкевича ніхто не хотів

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував гру куплених влітку новачків у матчі з Ренном.

"Бразильці, що і говорив Хацкевич, обидва сьогодні досить впевнено зіграли. І Миколенко, і всі. Саме бразильці мені сьогодні сподобалися. Видно, що вони вже вписуються в цей колектив, повинні прогресувати, грати на рівні, який дає результат. Це два футболісти, яких ми і брали на підсилення.

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Потрібен був час для адаптації. Але слухати Хацкевича ніхто не хотів. Його знімали, звільняли, а він будує команду і буде продовжувати це робити далі. Кажу це не тому, що ми сьогодні виграли, а просто розумію, що потенціал, який у нього є, він, звичайно, обмежений. Так сталося, що ми втратили єдиного нападника, але відкриється трансферне вікно, спробуємо цю позицію підсилити", — сказав Суркіс.