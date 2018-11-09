Суркіс планує забрати Тимчика у Зорі

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про плеяду молодих гравців та футболіста, якого Динамо забере з оренди у Зорі.

Його слова наводить офіційний сайт Динамо.

"У нас не закінчується плеяда молодих талановитих футболістів, вони й в оренді, той же Тимчик, якого ми взимку заберемо. У нас достатня кількість гравців в командах U-19 і U-21, які повинні брати приклад з Миколенка і стукати у двері першої команди", — зазначив Суркіс.