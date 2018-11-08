Андерлехт з Макаренком програв Фенербахче у Лізі Європи

Андрелехт із українцем Євгеном Макаренком у складі поступився у Лізі Європи Фенербахче.
Макаренко відіграв за Андрелехт весь матч. Перемогу стамбульцям принесли голи Матьє Вальбуена та Міхаеля Фрея. Бельгійці догравали матч у меншості, після того, як на 79-й хвилині був вилучений Закарія Баккалі.
Ліга Європи
4-й тур
Група D
8 листопада
Фенербахче - Андрелехт 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 71 Вальбуена, 2:0 - 74 Фрей
Вилучення: 79 Баккалі (Андерлехт)
Нагадаємо, екс-форвард збірної Бельгії Марк Дегріз відзначив вагому роль Макаренка у Андерлехті.
Раніше, скаут Андерлехта розповів, хто був ініціатором запрошення Макаренка до брюссельського клубу.
Джерело - Чемпіон.