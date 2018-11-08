Андерлехт з Макаренком програв Фенербахче у Лізі Європи

Андрелехт із українцем Євгеном Макаренком у складі поступився у Лізі Європи Фенербахче.

Макаренко відіграв за Андрелехт весь матч. Перемогу стамбульцям принесли голи Матьє Вальбуена та Міхаеля Фрея. Бельгійці догравали матч у меншості, після того, як на 79-й хвилині був вилучений Закарія Баккалі.

Ліга Європи

4-й тур

Група D

8 листопада

Фенербахче - Андрелехт 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Вальбуена, 2:0 - 74 Фрей

Вилучення: 79 Баккалі (Андерлехт)

Нагадаємо, екс-форвард збірної Бельгії Марк Дегріз відзначив вагому роль Макаренка у Андерлехті.

Раніше, скаут Андерлехта розповів, хто був ініціатором запрошення Макаренка до брюссельського клубу.

Джерело - Чемпіон.