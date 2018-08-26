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Екс-гравець збірної Бельгії: Зірка найкращого гравця Андерлехта блищить завдяки Макаренку

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Екс-гравець збірної Бельгії: Зірка найкращого гравця Андерлехта блищить завдяки Макаренку

Євген Макаренко важливий гравець основи Андерлехта.

Так вважає колишній форвард Брюгге і збірної Бельгії Марк Дегріз.

"На сьогоднішній день найпомітніший гравець середньої лінії брюссельського клубу, без сумніву, Адріан Требель, але його зірка зараз блищить головним чином завдяки приголомшливій взаємодії зі своїм напарником Євгеном Макаренко", - зазначив екс-форвард.

"Перебуваючи дещо в тіні, український легіонер виконує титанічну роботу, яка дозволяє максимально розкрити талант Требеля і вести команду до успіху від матчу до матчу. Цей несподіваний дует показує набагато більш ефективну і результативну гру, ніж кожен з цих футболістів окремо", - наводить слова Дегріза zbirna.com.

Нагадаємо, що Макаренка викликали до лав національної збірної.

Раніше повідомлялося, що український захисник став гравцем бельгійського Кортрейка.

Джерело - zbirna.com.

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