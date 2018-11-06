Матч збірної України перенесено до Туреччини

Товариський матч збірної України з Туреччини буде перенесено з Дніпра до Анталії.
Про це повідомив журналіст ТК Футбол1/2 Ігор Бурбас у своєму Twitter.
З Туреччиною зустрінемося в Анталії. Рішення остаточне і передбачає за першої нагоди спаринг у відповідь в одному з міст України (звісно, якщо раптом доля не зведе команди в одну відбірну єврогрупу)— Igor Burbas (@iburbas) November 6, 2018
Нагадаємо, збірна України піднялася на дві сходинки в рейтингу ФІФА.
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Джерело - Чемпіон.