Матч збірної України перенесено до Туреччини

Товариський матч збірної України з Туреччини буде перенесено з Дніпра до Анталії.

Про це повідомив журналіст ТК Футбол1/2 Ігор Бурбас у своєму Twitter.

З Туреччиною зустрінемося в Анталії. Рішення остаточне і передбачає за першої нагоди спаринг у відповідь в одному з міст України (звісно, якщо раптом доля не зведе команди в одну відбірну єврогрупу) — Igor Burbas (@iburbas) November 6, 2018

Нагадаємо, збірна України піднялася на дві сходинки в рейтингу ФІФА.

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Джерело - Чемпіон.