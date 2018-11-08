Вербич: Ми спокійні, бо граємо в хороший футбол

Гравці Динамо спокійні перед поєдинком з Ренном в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

Про це розповів хавбек команди Беньямін Вербич.

"Ми знаємо, що Ренн – хороша команда, пам'ятаємо, як пройшов перший матч у Франції. Зробимо все можливе для того, щоб тримати суперника якнайдалі від своїх воріт і реалізувати свої моменти.

Ми знаємо їхній стиль гри: інтенсивний пресинг, довгі передачі, багато подач з флангів. Тому, ми чекаємо такої ж гри. Але ми спокійні, ми граємо в хороший футбол і нам потрібно продовжувати демонструвати свою гру", – сказав Вербич.