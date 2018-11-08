Визначилися претенденти на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів

Визначилися четверо футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє оіційний Twitter організації.
Серед них: форвард Тоттенгема Гаррі Кейн, нападник Црвени Звезди Мілан Павков, форвард Манчестер Сіті Ріяд Марез і нападник Реала Карім Бензема.
Гаррі Кейн у матчі проти ПСВ оформив дубль, а Мілан Павков завдяки двом голам приніс Црвені Звезді сенсаційну перемогу над Ліверпулем.
Ріяд Марез у матчі з Шахтарем відзначився голом і двома результативними передачами, а Бензема двічі розписався у воротах Вікторії.
Who gets your vote this week? 🤔🤔🤔#UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 7 листопада 2018 р.
Нагадаємо, Роналду забив дебютний гол за Ювентус в Лізі чемпіонів.
Всі результати матчів другого ігрового дня.
Джерело - Чемпіон.