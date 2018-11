Визначилися претенденти на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів

Визначилися четверо футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє оіційний Twitter організації.

Серед них: форвард Тоттенгема Гаррі Кейн, нападник Црвени Звезди Мілан Павков, форвард Манчестер Сіті Ріяд Марез і нападник Реала Карім Бензема.

Гаррі Кейн у матчі проти ПСВ оформив дубль, а Мілан Павков завдяки двом голам приніс Црвені Звезді сенсаційну перемогу над Ліверпулем.

Ріяд Марез у матчі з Шахтарем відзначився голом і двома результативними передачами, а Бензема двічі розписався у воротах Вікторії.

Who gets your vote this week? 🤔🤔🤔#UCL