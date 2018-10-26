Циганков і Шапаренко потрапили в список найталановитіших футболістів світу

Фахівці популярного футбольного менеджера Football Manager 2019 склали список найталановитіших футболістів світу.

Про це повідомляє FMScout.

Вони визначили кращих на кожній позиції віком від 15 до 20 років включно. Потрапили в цей список і футболісти з українських клубів.

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Так, з Шахтаря в список вундеркіндів світового футболу потрапив Маркіньос Сіпріано, якого оцінили в 82 бали за 100-бальною шкалою. Це найталановитіший футболіст в українському футболі. Для порівняння, найперспективнішим у світі вважається Кілліан Мбаппе, у нього 89 балів. Крім Сіпріано потрапили Майкон (79 балів) і Додо (75 балів).

Від Динамо потрапили в список Віктор Циганков, він оцінюється в 78 балів, і Микола Шапаренко — 78 балів.

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Можна відзначити і високий рівень очікування від Андрія Луніна — 81 бал, — який влітку перейшов у Реал. Він перебуває на четвертому місці в списку найбільш талановитих голкіперів світу.

Нагадаємо, Динамо зіграло ювілейний матч в євроубках.

Джерело - 1927.kiev.ua.