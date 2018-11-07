Буяльський: Гра проти Шахтаря сподобалася всім

Гра київського Динамо проти Шахтаря в матчі чемпіонату України сподобалась керівництву клубу.

Про це розповів півзахисник команди Віталій Буяльський.

"Гра проти Шахтаря сподобалася вболівальникам, керівництву клуба, головному тренеру. Так, не було результату, це звичайно прикро. Але якщо будемо грати так само змістовно, то проблем не повинно виникнути з жодним суперником. З Ренном нам потрібно зіграти більш агресивно в атаці, ніж в першому матчі",- сказав Буяльський.