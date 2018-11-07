Матч Ренн — Динамо встановив рекорд у Франції

Матч третього туру групового раунду Ліги Європи між Ренном і Динамо встановив рекорд.

Про це повідомляє 1927.kiev.ua.

Виявляється, ТБ-аудиторія поєдинку на французькому каналі TNT склала 517 тисяч чоловік. Частка глядачів, які спостерігали за зустріччю на екранах своїх телевізорів — 2,4%.

За даними L'Equipe, це рекордний показник 2018 року для телевізійного рейтингу ігор за участю Ренна. Для тамтешніх фахівців цей факт став великою несподіванкою.

Згідно з прогнозами, зустріч цих же суперників в Києві може зібрати біля французьких телеекранів не меншу аудиторію.

Нагадаємо, Динамо здобуло другу перемогу в Юнацькій лізі УЄФА.

Джерело - 1927.kiev.ua.