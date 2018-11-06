Тоттенгем на останніх хвилинах вирвав перемогу в ПСВ. Інші матчі 4-го туру Ліги Чемпіонів

Тоттенгем дивом врятувався від втрати очок в матчі з ПСВ на Вемблі в рамках 4-го туру Ліги Чемпіонів.

Тоттенгем – ПСВ 2:1 (0:1, 2:0)

Голи: 0:1 – 2 де Йонг, 1:1 – 78 Кейн, 2:1 – 89, автогол Сейнсбері

Інтер - Барселона 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 0:1 – 83 Малком, 1:1 – 87 Ікарді

Наполі – ПСЖ 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 - 45 Бернат, 1:1 - 62, Інсіньє(П)

Атлетіко – Боруссія Д 2:0

Голи: 1:0 - 33 Сауль, 2:0 - 80 Грізманн

Шальке – Галатасарай 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 4 Бургшталлер, 2:0 – 57 Ут

Порту – Локомотив 4:1 (2:0, 2:1)

Голи: 1:0 - 2 Еррера, 2:0 - 42 Марега, 2:1 - 59 Фарфан, 3:1 - 67 Корона, 4:1 - 90 Отава

Нагадаємо, Црвена Звезда виграла в Ліверпуля, Брюгге розгромило Монако.

Джерело - Чемпіон.