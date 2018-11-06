Неймовірні сенсації в ЛЧ. Црвена Звезда виграла в Ліверпуля, Брюгге розгромило Монако

Завершилися перші матчі 4-го туру Ліги Чемпіонів. Ліверпуль сенсаційно поступився Црвені Звезді, а Брюгге розгромило Монако.

Црвена Звезда завжди показувала достойну гру в себе вдома.

На 22-й хвилині Мілан Павков відкрив рахунок у матчі, а ще через 7 хвилин оформив дубль.

Ліверпуль намагався атакувати, але з 23-го удару лише 4 прийшлися на площину воріт.

Ліга Чемпіонів

4 тур

6 листопада

Црвена Звезда – Ліверпуль 2:0 (2:0, 0:0)

Голи:1:0 – 22 Павков, 2:0 – 29 Павков

Монако переживає не найкращі часи, однак Брюгге все одно вважалося аутсайдером у цьому протистоянні.

Вже з перших хвилин бельгійці почали домінувати на футбольному полі і на 12-й хвилині це призвело до першого голу.

На 17-й хвилині Ванакен оформив дубль ударом з пенальті.

На 24-й хвилині Брюгге довело рахунок до розгромного.

Крапку в матчі поставив Вюрмер на 84-й хвилині матчу.

Ліга Чемпіонів

4 тур

6 листопада

Монако – Брюгге 0:4 (0:3, 0:1)

Голи: 0:1 – 12 Ванакен, 0:2 – 17, Ванакен(П), 0:3 – 24 Веслі, 0:4 – 85 Вормер

Нагадаємо, перед матчем Ліги чемпіонів на стадіоні Ліверпуля виникли проблеми з електрикою.

Також, російського мільярдера і власника Монако заарештували за підозрую в корупції.

Джерело - Чемпіон.