Неймовірні сенсації в ЛЧ. Црвена Звезда виграла в Ліверпуля, Брюгге розгромило Монако

Завершилися перші матчі 4-го туру Ліги Чемпіонів. Ліверпуль сенсаційно поступився Црвені Звезді, а Брюгге розгромило Монако.
Црвена Звезда завжди показувала достойну гру в себе вдома.
На 22-й хвилині Мілан Павков відкрив рахунок у матчі, а ще через 7 хвилин оформив дубль.
Ліверпуль намагався атакувати, але з 23-го удару лише 4 прийшлися на площину воріт.
Ліга Чемпіонів
4 тур
6 листопада
Црвена Звезда – Ліверпуль 2:0 (2:0, 0:0)
Голи:1:0 – 22 Павков, 2:0 – 29 Павков
Монако переживає не найкращі часи, однак Брюгге все одно вважалося аутсайдером у цьому протистоянні.
Вже з перших хвилин бельгійці почали домінувати на футбольному полі і на 12-й хвилині це призвело до першого голу.
На 17-й хвилині Ванакен оформив дубль ударом з пенальті.
На 24-й хвилині Брюгге довело рахунок до розгромного.
Крапку в матчі поставив Вюрмер на 84-й хвилині матчу.
Ліга Чемпіонів
4 тур
6 листопада
Монако – Брюгге 0:4 (0:3, 0:1)
Голи: 0:1 – 12 Ванакен, 0:2 – 17, Ванакен(П), 0:3 – 24 Веслі, 0:4 – 85 Вормер
Нагадаємо, перед матчем Ліги чемпіонів на стадіоні Ліверпуля виникли проблеми з електрикою.
Також, російського мільярдера і власника Монако заарештували за підозрую в корупції.
Джерело - Чемпіон.