Перед матчем Ліги чемпіонів на стадіоні Ліверпуля виникли проблеми з електрикою

Незадовго до початку матчу Ліги Чемпіонів між Ліверпулем та Црвеной Звездой на стадіоні Енфілд виникли проблеми з електрикою.

Про це повідомляє footboom.com.

В результаті цієї проблеми світло в клубному магазині мерсисайдців погасло. Повідомляється, що проблема з електрикою виникла також на одній з трибун стадіону.

У Ліверпулі відзначили, що ця подія ніяк не вплине на проведення матчу.

Нагадаємо, Салах приніс Ліверпулю перемогу над Гаддерсфілдом.

Також, лідер Ліверпуля декілька тижнів грав зі зламани ребрами.

Джерело - footboom.com.