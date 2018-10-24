Перед матчем Ліги чемпіонів на стадіоні Ліверпуля виникли проблеми з електрикою

Незадовго до початку матчу Ліги Чемпіонів між Ліверпулем та Црвеной Звездой на стадіоні Енфілд виникли проблеми з електрикою.
Про це повідомляє footboom.com.
В результаті цієї проблеми світло в клубному магазині мерсисайдців погасло. Повідомляється, що проблема з електрикою виникла також на одній з трибун стадіону.
У Ліверпулі відзначили, що ця подія ніяк не вплине на проведення матчу.
Нагадаємо, Салах приніс Ліверпулю перемогу над Гаддерсфілдом.
Також, лідер Ліверпуля декілька тижнів грав зі зламани ребрами.
Джерело - footboom.com.