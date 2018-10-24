Перед матчем Ліги чемпіонів на стадіоні Ліверпуля виникли проблеми з електрикою

Мій профіль

Шахтар зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів. ВІДЕООГЛЯД

Сьогодні 07:46 3251 2
Українка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО
Сьогодні 21:15 192
Японська марафонка зламала ногу на дистанції, але доповзла до фінішу. ВІДЕО
Сьогодні 13:53 1588
Манчестер Сіті знищив Шахтар у Лізі чемпіонів
Вчора 23:51 1378
Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 0:3
Вчора 23:50 15368
Світоліна дізналася умови виходу до півфіналу Підсумкового турніру
Вчора 20:37 5368
Світоліна перемогла Плішкову на Підсумковому турнірі
Вчора 19:14 3058 3
Світоліна - Плішкова: пряма онлайн-трансляція
Вчора 18:10 5267 1
Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті: анонс та прогноз матчу
Вчора 07:10 11051
Знай наших! Українські стрільці знищили Росію у фіналі турніру в Фінляндії. ФОТО
22.10.2018 23:26 4663 1
Навколо спорту
Блоги
Першому клубу в історії футболу виповнився 161 рік. ВІДЕО
Першому клубу в історії футболу виповнився 161 рік. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 15:30 1286 1
Віктору Прокопенку виповнилося б 73... ВІДЕО
Віктору Прокопенку виповнилося б 73... ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 14:52 558 1
Роналду на Олд Траффорд: як король повернувся до Манчестера. ФОТО+ВІДЕО
Роналду на Олд Траффорд: як король повернувся до Манчестера. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 14:13 1655
Фото дня: синьо-жовті кольори Еліни Світоліної
Фото дня: синьо-жовті кольори Еліни Світоліної Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:49 3341
Такий Арсенал ви не бачили давно: фантастична комбінація від канонірів. ВІДЕО
Такий Арсенал ви не бачили давно: фантастична комбінація від канонірів. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:16 985
Лев Яшин: 89 років від народження легенди. ВІДЕО
Лев Яшин: 89 років від народження легенди. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 15:22 909
Лига Чемпионов — первые результаты группового этапа главного клубного кубка Европы
Лига Чемпионов — первые результаты группового этапа главного клубного кубка Европы Андрій Твердохліб
22.10.2018 14:37 1543
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО
21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 14:05 5223
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 10:10 1371
Нестаріючий Дрогба відзначився божевільною гарматою в чемпіонаті США. ВІДЕО
Нестаріючий Дрогба відзначився божевільною гарматою в чемпіонаті США. ВІДЕО Максим Буйдин
22.10.2018 08:46 1539
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:24 Футбол Перед матчем Ліги чемпіонів на стадіоні Ліверпуля виникли проблеми з електрикою 54
21:58 Футбол Брюгге вирвало нічию в Монако, ПСВ врятувався у матчі з Тоттенгемом 163
21:41 Футбол Динамо перемогло в Юнацькій лізі УЄФА та вийшло в наступний етап 259
21:34 Футбол Роналду вперше прокоментував звинувачення у зґвалтуванні 362
21:15 Боротьба Українка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО 192
20:57 ММА Мак-Грегор поділився враженнями від бою з Нурмагомедовим. ФОТО 332
20:47 Футбол Бензема: Згоден з тим, що повинен забивати більше голів 172
20:40 Футбол Спаллетті: Відсутність Мессі дасть Інтеру додаткові півсекунди на роздуми 229
20:28 Теніс Стівенс здолала Бертенс в Підсумковому турнірі 451
19:54 Футбол Сачко: Нам втрачати нема чого 335
19:44 Футбол Лідер Інтера: У нас є все, щоб обіграти Барселону 324
19:30 Футбол Неймовірний сейв де Хеа, який вкрав гол у Роналду. ВІДЕО 1021
19:12 Футбол Новачок Динамо міг опинитися в Брюгге 502
18:43 Футбол Президент ФІФА запропонував кардинально змінити формат клубного чемпіонату світу 782
18:29 Футбол Конте готовий очолити Реал 277
18:15 Футбол Мінськ претендує на фінал Суперкубка УЄФА 251
17:58 Футбол Лідер Вест Гема підтримав Ярмоленка. ФОТО 523
17:47 Теніс Кербер у напруженому протистоянні здолала Осаку на Підсумковому турнірі 455
17:22 Футбол ФІФА може заборонити проведення матчів Ла-Ліги в США 269
17:02 Теніс Стівенс - Бертенс: пряма трансляція 434
16:57 Футбол Бонуччі: Ми збираємося дійти до фінала ЛЧ цього року 269
16:36 Бокс Белью здивує світ у бою проти Усика 399
16:24 Футбол Шахтар зазнав два антирекорди у грі з Манчестер Сіті 590
16:22 Навколо спорту Селфі року від Роналду. ФОТО 683
15:51 Футбол Звільнення Лопетегі дорого коштуватиме Реалу 568

Перед матчем Ліги чемпіонів на стадіоні Ліверпуля виникли проблеми з електрикою

Сьогодні 22:24 54 0
Перед матчем Ліги чемпіонів на стадіоні Ліверпуля виникли проблеми з електрикою

Незадовго до початку матчу Ліги Чемпіонів між Ліверпулем та Црвеной Звездой на стадіоні Енфілд виникли проблеми з електрикою.

Про це повідомляє footboom.com.

В результаті цієї проблеми світло в клубному магазині мерсисайдців погасло. Повідомляється, що проблема з електрикою виникла також на одній з трибун стадіону.

У Ліверпулі відзначили, що ця подія ніяк не вплине на проведення матчу.

Нагадаємо, Салах приніс Ліверпулю перемогу над Гаддерсфілдом.

Також, лідер Ліверпуля декілька тижнів грав зі зламани ребрами.

Джерело - footboom.com.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()