Гвардіола співав дифірамби Фонсеці напередодні матчу

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що Паулу Фонсека вже готовий фахівець.

Його слова наводить телеканал Футбол.

"Фонсеці просто не пощастило в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у Римі минулого сезону. Особливо з огляду на те, чого він заслуговував. Він — готовий фахівець. Упевнений, якщо він з'явиться в якійсь із ТОП-ліг, то підтвердить свою якість", — сказав Гвардіола.