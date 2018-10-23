Гвардіола співав дифірамби Фонсеці напередодні матчу

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що Паулу Фонсека вже готовий фахівець.
Його слова наводить телеканал Футбол.
"Фонсеці просто не пощастило в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у Римі минулого сезону. Особливо з огляду на те, чого він заслуговував. Він — готовий фахівець. Упевнений, якщо він з'явиться в якійсь із ТОП-ліг, то підтвердить свою якість", — сказав Гвардіола.
Нагадаємо, текстову трансляцію матчу Шахтар — МанСіті можна переглянути на нашому сайті.
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Джерело - Футбол.