У легендарного Роналдінью відібрали паспорт через борги

У бразильського півзахисника Роналдінью зарештували паспорт.

Про це повідомляє globo.

2015 року Роналдіньо був оштрафований на 2,5 млн доларів за нанесення екологічних збитків навколишньому середовищу. Він побудував склад і рибальську платформу в забороненому місці.

Однак за 3 роки футболіст так і не сплатив штраф. За це суд ухвалив рішення заарештувати його паспорт.

Раніше, за підозрою в пораненні з вогнепальної зброї чоловіка у Києві правоохоронці затримали віце-президента Федерації боксу Києва Миколу Щура.

Також, Кокоріну і Мамаєву пред'явили звинувачення в скоєнні двох злочинів. А суд взяв під варту футболістів до 8 грудня.

Джерело - globo.