Лідер Динамо цікавий в Німеччині

Півзахисником Динамо Віктором Циганковим цікавляться в Німеччині.
Про це розповів старший тренер академії Динамо Ромео Вендлер.
"Мені часто телефонують з Німеччини і розпитують про Циганкова.
Він молодий і у нього великий потенціал для великих клубів. Він може бути кращим за Ярмоленка і Коноплянку. Ми проводимо спеціальні заняття, властиві його позиції, а також заняття з психології.
Важливо, щоб через кілька років Віктор переїхав грати в футбол в іншу країну", - сказав Вендлер.
Нагадаємо, накращим гравцем київського Динамо у вересні визнаний Віктор Циганков.
Також, Циганков потрапив до списку найталановитіших футболістів світу.
Джерело - facebook/footballhub.