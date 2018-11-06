Лідер Динамо цікавий в Німеччині

Півзахисником Динамо Віктором Циганковим цікавляться в Німеччині.

Про це розповів старший тренер академії Динамо Ромео Вендлер.

"Мені часто телефонують з Німеччини і розпитують про Циганкова.

Він молодий і у нього великий потенціал для великих клубів. Він може бути кращим за Ярмоленка і Коноплянку. Ми проводимо спеціальні заняття, властиві його позиції, а також заняття з психології.

Важливо, щоб через кілька років Віктор переїхав грати в футбол в іншу країну", - сказав Вендлер.