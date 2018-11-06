Луческу хоче зіграти два матчі проти України

Головний тренер збірної Туреччини з футболу Мірча Луческу пропонував зіграти два матчі зі збірною України.

Про це написав ведучий програми Профутбол Ігор Циганик у своєму Twitter.

"Мені зателефонував Луческу! Сказав, що ніколи не відмовлявся грати в Україні! Виявляється він першим запропонував Шевченку зіграти два товариських матчі!", – написав Циганик.

Мені зателефонував Луческу! Сказав, що ніколи не відмовлявся грати в Україні! Виявляється він першим запропонував Шевченку зіграти два товариських матчі! І справді перша гра мала бути в Україні, друга в Туреччині! Але з огляду на те, що в погодні умови прогнозуються не найкращі, — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 6 листопада 2018 р.

"Луческу попросив турецьку федерацію знайти можливість першу гру листопадову зіграти в Анталії, а другу – навесні в Україні! У будь-якому місті, яке запропонує українська федерація", - додав журналіст.

Луческу попросив турецьку федерацію знайти можливість першу гру листопадову зіграти в Анталії, а другу - навесні в Україні! У будь-якому місті, яке запропонує українська федерація!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 6 листопада 2018 р.

Шевченко оприлюднив заявку на матчі зі Словаччиною та Туреччиною – у списку молодий талант Динамо.

Товариський матч Україна – Туреччина запланований на 20 листопада.

Джерело - twitter/tsyganyk.