Конте розірвав контракт із Челсі

Челсі погодився розірвати контракт із італійським тренером Антоніо Конте.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Італійський фахівець провів зустріч із керівництвом Челсі, де сторони досягли згоди щодо припинення дії угоди.

Також зазначається, що 49-річний Конте вже має усну домовленість із Реалом та замінить на посаді головного тренера Хулена Лопетегі у разі його звільнення після недільного матчу з Барселоною.

Конте був звільнений з посади тренера Челсі у липні, але залишився на контракті з клубом, який передбачає відшкодування у розмірі 10,8 млн євро

Нагадаємо, Антоніо Конте погодився очолити мадридський Реал.

Конте був звільнений з посади головного тренера Челсі у червні.

Джерело - Sport Mediaset.