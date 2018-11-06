Інтер зіграє з Барселоною, Наполі з ПСЖ. Всі матчі ігрового дня в Лізі чемпіонів

Четвертий раунд групового етапу Ліги чемпіонів розпочнеться сьогодні, 6-го листопада.
В найпрестижнішому клубному турнірі Європи зіграють 8 поєдинків.
Ліга чемпіонів
Груповий етап
4-й раунд
Монако- Брюгге 19:55
Црвена Звезда- Ліверпуль 19:55
Атлетіко- Боруссія Д. 22:00
Інтер-Барселона 22:00
Наполі- ПСЖ 22:00
Порту- Локомотив Москва 22:00
Тоттенгем- ПСВ 22:00
Шальке- Галатасарай 22:00
Нагадаємо, Мессі потрапив до заявки на матч з Інтером.
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Джерело - Чемпіон.