Основний голкіпер Ренна не зіграє проти Динамо

Основний воротар французького Ренна Абдулайе Діалло не зможе допомогти своїй команді в матчі 4-го туру групового турніру Ліги Європи проти Динамо.
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
Сенегальський голкіпер не встигає до цього поєдинку відновитися після травми, яку він отримав 28 жовтня в матчі чемпіонату Франції проти Реймса.
Спочатку вердикт лікарів свідчив, що Діалло вибув з строю на 10 днів, але відновлення воротаря затягнулося, і він пропустить не тільки матч з Динамо, але і поєдинок чемпіонату Франції з Нантом.
Нагадаємо, матч Динамо - Ренн відбудеться у четвер, 8 листопада. Початок о 19:55.
Раніше, Динамо програло Шахтарю в українському класіко.
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Джерело - dynamo.kiev.ua.