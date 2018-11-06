Основний голкіпер Ренна не зіграє проти Динамо

Основний воротар французького Ренна Абдулайе Діалло не зможе допомогти своїй команді в матчі 4-го туру групового турніру Ліги Європи проти Динамо.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Сенегальський голкіпер не встигає до цього поєдинку відновитися після травми, яку він отримав 28 жовтня в матчі чемпіонату Франції проти Реймса.

Спочатку вердикт лікарів свідчив, що Діалло вибув з строю на 10 днів, але відновлення воротаря затягнулося, і він пропустить не тільки матч з Динамо, але і поєдинок чемпіонату Франції з Нантом.

Нагадаємо, матч Динамо - Ренн відбудеться у четвер, 8 листопада. Початок о 19:55.

Раніше, Динамо програло Шахтарю в українському класіко.

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Джерело - dynamo.kiev.ua.