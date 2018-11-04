Вперше в історії українського футболу матч УПЛ судитиме жіноча бригада арбітрів

На матчі Ворскла — ФК Львів працюватиме суто жіноча бригада суддів.

Головним арбітром матчу призначено Катерину Монзуль. Асистуватимуть їй Марина Стрілецька і Олександра Ардашева, які дебютують в Прем'єр-лізі. Четвертим рефері призначили Анастасію Романюк.

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Це перший випадок, коли матч елітного українського дивізіону обслуговуватиме бригада арбітрів, яка повністю складається з жінок.

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Джерело - Чемпіон.