Григорчук тренуватиме Лех. ФОТО

Роман Григорчук — претендує на пост головного тренера Леха.
Про це повідомляється на сторінці у Твіттер Janekx89.
Український фахівець досі пов'язаний з Астаною, яку тимчасово покинув. У складі Леха виступає українець Володимир Костевич.
Лех після 14 турів йде сьомим у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.
🔜Ukrainiec Roman Grygorchuk jest poważnym kandydatem na stanowisko trenera Lecha Poznań. Do końca sierpnia pracował w kazachskim FC Astana.— Janekx89 (@janekx89) 4 листопада 2018 р.
Informację w swoich ukraińskich źródłach potwierdził także @K_Rogolski.
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Тим часом Астана достроково оформила чемпіонство.
Джерело - Чемпіон.