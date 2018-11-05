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Григорчук тренуватиме Лех. ФОТО

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Григорчук тренуватиме Лех. ФОТО

Роман Григорчук — претендує на пост головного тренера Леха.

Про це повідомляється на сторінці у Твіттер Janekx89.

Український фахівець досі пов'язаний з Астаною, яку тимчасово покинув. У складі Леха виступає українець Володимир Костевич.

Лех після 14 турів йде сьомим у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.

Тим часом Астана достроково оформила чемпіонство.

Джерело - Чемпіон.

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