Суперник Динамо достроково оформив чемпіонство

Астана достроково забезпечила собі звання чемпіона Казахстану. Це 5-й титул в історії клубу, причому 5-й поспіль,

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Астана стала чемпіоном завдяки поразці Кайрата від Іртиша. До слова, Кайрат, за який виступає українець Адерінсола Есеола, гарантував собі 2 місце чемпіонату.

Формально Астану очолює українець Роман Григорчук, хоча останні 2 місяці командою керує його асистент Григорій Бабаян. Сам Григорчук відсутній у зв'язку із сімейними обставинами.

Нагадаємо, Астана та Динамо очолюють групу K Ліги Європи. У обох команд після 3 турів по 5 очок, а їхній очний матч у Києві завершився внічию 2:2.

Джерело - fcastana.