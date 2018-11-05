Мораес про Бойка і Буяльського: Вони повинні старатися задля результатів команди, а не займатися таким лайном

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес розкритикував голкіпера Динамо Дениса Бойка і хавбека киян Віталія Буяльського за те, що ті не потиснули йому руку перед матчем 14-го туру Української Прем'єр-ліги.

У програмі Великий футбол він заявив.

"Один або два гравці Динамо хотіли щось показати фанатам, але вони перестаралися. Це виглядало неприродно. Вони повинні старатися задля результатів команди і показувати себе на футбольному полі інакше, а не займатися таким лайном", — сказав Мораес.

Нагадаємо, Бойко не потиснув руку Мораесу.

А Динамо поступилося Шахтарю.

Джерело - Великий футбол.