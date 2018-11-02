Дніпро може не побачити матч збірної з футболу. ФОТО

Матч Україна — Туреччина може відбутися не в Дніпрі.

Про це повідомляє FootballHUB.

"Дніпро може не дочекатись на збірну. За нашою інформацією, товариський матч Україна — Туреччина можуть перенести до турецького міста. Ймовірність — 70%", — йдеться у повідомленні.

Дніпро може не дочекатись на збірну😔

За нашою інформацією, товариський матч Україна - Туреччина можуть перенести до турецького міста.

Ймовірність - 70%🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5QCiKbcfHQ — FootballHub (@FootballHub_Ua) 2 листопада 2018 р.

Причини такого рішення не повідомляється.

Нагадаємо, Дніпро мав прийняти контрольний матч збірної України.

Тим часом Шевченко назвав прізвища українських легіонерів, яких викликав до збірної.

Джерело - FootballHUB.