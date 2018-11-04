У Білорусі достроково визначився чемпіон

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Шахтар - Динамо: головні підсумки українського класіко

Вчора 16:03 2288 1
Усик полетів у Британію на бій з Белью
Вчора 15:04 1671
Сестри Кіченок здійняли над собою трофей малого Підсумкового турніру. ФОТО
Вчора 14:53 924
Оболонь приймає Миколаїв, Дніпро-1 — Рух: пряма онлайн-трансляція
Вчора 14:38 562
Динамо претендує на Маліновського
Вчора 10:45 3264 3
Козлова вийшла у фінал турніру в Торонто
03.11.2018 22:30 910
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51!
03.11.2018 21:20 1621 2
Шахтар переграв Динамо в найпринциповішому українському дербі
03.11.2018 19:10 1406
Шахтар - Динамо: 2:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
03.11.2018 18:55 14078
Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція 3.10.2018
03.11.2018 16:32 9253
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Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 22:00 514
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Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51 Phillip Hess
Вчора 21:13 398
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 17:29 1443
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 17:00 1578
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО Phillip Hess
Вчора 13:20 3237
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 12:51 772
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО Phillip Hess
03.11.2018 21:45 1824
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51!
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51! Андрій Твердохліб
03.11.2018 21:20 1621 2
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО
Тайсон випросив для Кендзьори червону картку. Як це було. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 21:07 2268
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО
Фантастичний гол Коваленка, який приніс гірникам перемогу в грі з Динамо. ВІДЕО Андрій Твердохліб
03.11.2018 19:45 3167
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02.11.2018 14:30 1747
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Суддю захищала поліція після пенальті призначеного на останніх хвилинах. ВІДЕО
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У Білорусі достроково визначився чемпіон

Вчора 23:10 444 0
У Білорусі достроково визначився чемпіон

БАТЕ Борисов продовжив свою гегемонію в Білорусі, вигравши чемпіонський титул 12-й раз поспіль і 15-й загалом.

БАТЕ у матчі 27 туру чемпіонату Білорусі вдома приймав Неман Гродно, за який виступають українці Руслан Зубков та Віталій Квашук.

Клуб з Борисова забив єдиний і переможний м'яч на 88-й хвилині зусиллями Євгена Березкіна. Таким чином, команда набрала 69 очок і стала недосяжною для конкурентів.

БАТЕ став чемпіоном 12-й раз поспіль, загалом клуб з містечка Борисов має 15 чемпіонств.

Нагадаємо, в 14 - му турі УПЛ хоча Динамо відкрило рахунок в дербі, та перемогу здобули гірники. 

А Карпати переграли Олімпік.

Джерело - Чемпіон.

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