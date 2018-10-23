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Мессі може пропустити більше 3 тижнів

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Мессі може пропустити більше 3 тижнів

Форвард Барселони Ліонель Мессі, може пропустити більше трьох тижнів через перелом руки. 

Про це повідомляє Sport.es. 

У Мессі виникли проблеми зі сном. Футболіст не може заснути через больові відчуття в руці, через що лікарям доводиться знижувати дискомфорт за допомогою препаратів. 

Барселона раніше заявила, що відновлення форварда займе близько трьох тижнів, однак, медики, що працюють поза клубом, побоюються, що гравець оговтається від травми значно пізніше.

Нагадаємо, Мессі травмувався у матчі чемпіонату Іспанії проти Севільї

Обстеження виявило у Мессі перелом руки, через який він мав пропустити три тижні

Джерело - Sport.es.

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