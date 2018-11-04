Шевченко: Гра Шапаренка стала кращою

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відзначив гру Миколи Шапаренка.

Слова наставника головної команди країни наводить сайт Динамо.

"Матч вийшов дуже емоційним і якісним. Думаю, і вболівальникам було цікаво подивитися, і мені як фахівцю було цікаво. Шапаренко? Він зіграв впевнено, дуже добре. Шапаренко рухається в правильному напрямку, я бачу, що його гра стала кращою. І те, що головний тренер довірив йому місце в складі, і забитий його м'яч — підтвердження цьому", — заявив керманич збірної.