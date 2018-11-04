Померла активістка, яку підтримували фанати Динамо

Померла Катерина Гандзюк – активістка і чиновниця Херсонської міськради, на яку скоїли напад 31 липня.

"Катя померла. Деталі будуть пізніше. Прохання не турбувати родичів. Друзі протягом доби нададуть більше інформації, - повідомляється на сторінці у Facebook, присвяченій темі нападу на Катерину.

Нагадаємо, невідомий облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою. Постраждала отримала серйозні опіки, за оцінкою лікарів, була близька до важкого стану.

Фанати Динамо на матчі з Шахтарем та зі Славією вивішували на трибунах банер з написом Хто замовив Катю Гандзюк?.

Фанати збірної України вимагали розслідування справи.

Джерело - Чемпіон.