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Фанати збірної України вимагають розслідувати скандальну справу. ФОТО

Сьогодні 11:14 567 0

Українські фанати вимагають розслідування скандальної справи.

Уболівальники збірної на матчі Ліги націй проти Чехії вивісили банер на підтримку активістки Катерини Гандзюк.

Це не перший випадок підтримки футбольних уболівальників відомої активістки.

На матчі Динамо проти Шахтаря третього серпня фани киян вивісили банер "Хто заступників Катю Гандзюк?".

Не дочекавшись від влади відповіді, вболівальники Динамо повторили своє питання під час домашньої зустрічі з Славією в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні було скоєно напад на громадську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк. Невідомий облив Гандзюк кислотою, вона отримала хімічний опік понад 35% тіла.

Нагадаємо, вісьмох українських вболівальників затримала поліція.

Джерело - Sportarena.

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