Зозулю визнали найкращим гравцем сезону в Альбасете. ФОТО

Нападник Альбасете Роман Зозуля отримав нагороду Trofeo Garra.

Цю нагороду присуджує культурна асоціація Альбасете найціннішому гравцеві клубу в сезоні.

Зозуля став таким за підсумками сезону 2017/18, в якому він провів 30 матчів, забив 9 голів і зробив 2 асисти.

"Зозуля виконав всі три вимоги: він ототожнював проект Альбасете як свій щит і хобі. Друге — він вимагав багато чого від себе і показував мужність у кожному матчі, а по-третє — він був найціннішим гравцем минулого сезону", - сказав президент асоціації Патрісіо Марсілльо.