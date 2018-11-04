Мораес: Радий, що забивав у складах обох команд

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес після перемоги над Динамо заявив, що хавбек Тайсон зробив абсолютно все для того, щоб зіграти з біло-синіми.

Мораеса цитує прес-служба гірників:

"Дуже радий, що забивав голи в протистоянні Шахтаря і Динамо у складах обох команд. Але більше радію сьогоднішній перемозі. Хотів би привітати всіх хлопців, включаючи травмованих, вони з нами тут, ми відчуваємо. Також хочу привітати Тайсона, який останні три тижні відновлювався. Три-чотири рази на день проводив певні процедури. Він зробив абсолютно все, щоб бути сьогодні на полі. Це показує його компроміс з командою, клубом, гравцями, тренерським штабом", — сказав Мораес.