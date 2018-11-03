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Шахтар переграв Динамо в найпринциповішому українському дербі

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Козлова вийшла у фінал турніру в Торонто
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Рекорд на віка. Легендарному українському стрілку - 51!
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Шахтар - Динамо: 2:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Сьогодні 18:55 12584
Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція 3.10.2018
Сьогодні 16:32 8875
Степаненко все ж вийде у складі Шахтаря
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Шахтар - Динамо: Фонсека vs Хацкевич. ВІДЕО
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Леганес — Атлетіко: пряма онлайн-трансляція
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Лунін залишився в запасі на матч з Атлетіком
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Шахтар - Динамо: Найкращі голи українського класіко. ВІДЕО
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Інтер знищив Дженоа в Серії А. ВІДЕО

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Інтер знищив Дженоа в Серії А. ВІДЕО

Інтер розтрощив Дженоа в 11-му турі Серії А. 

Дубль Гальярдіні та гол Політано ще в першому таймі забезпечили Інтеру комфортну перевагу. Після перерви гра трохи заспокоїлась, а вже у компенсований час міланці забили ще двічі.

Чемпіонат Італії, Серія А

11-й тур

3 листопада

Інтер – Дженоа – 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Гальярдіні, 2:0 - 26 Політано, 3:0 - 49 Гальярдіні, 4:0 - 90+1  Маріу, 5:0 - 90+4 Наінгголан

Нагадаємо, Ньюкасл здобув першу перемогу в сезоні АПЛ.

А Динамо поступилося Шахтарю в чемпіонаті України.

Джерело - Чемпіон.

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