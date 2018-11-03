Інтер знищив Дженоа в Серії А. ВІДЕО

Інтер розтрощив Дженоа в 11-му турі Серії А.

Дубль Гальярдіні та гол Політано ще в першому таймі забезпечили Інтеру комфортну перевагу. Після перерви гра трохи заспокоїлась, а вже у компенсований час міланці забили ще двічі.

Чемпіонат Італії, Серія А

11-й тур

3 листопада

Інтер – Дженоа – 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Гальярдіні, 2:0 - 26 Політано, 3:0 - 49 Гальярдіні, 4:0 - 90+1 Маріу, 5:0 - 90+4 Наінгголан

Нагадаємо, Ньюкасл здобув першу перемогу в сезоні АПЛ.

А Динамо поступилося Шахтарю в чемпіонаті України.

Джерело - Чемпіон.