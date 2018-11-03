Хацкевич: Важко прийняти такий результат

Динамо більше контролювало гру з Шахтарем.

Про це сказав головний тренер киян Олександр Хацкевич.

"Не завжди рахунок на табло відображає хід матчу. Нам дорікають, що ми граємо в "автобус". Але сьогодні я бачив, що в другому таймі Шахтар більше оборонявся, більше будував гру на переході з оборони в атаку.

Все-таки свої моменти треба реалізовувати. Ми контролювали хід матчу, після рахунку 1:1 володіли м'ячем більше. Важко, насправді, такий результат прийняти, але за гру хлопці заслуговують тільки найкращих слів", – сказав Хацкевича.