Лестер перед матчем АПЛ вшанував свого загиблого власника. ВІДЕО

Перед матчем 11-го туру англійської Прем'єр-ліги між Кардіффом та Лестером гравці та вболівальники вшанували пам'ять Вішая Шрівадданапрабха.

Про це повідомляє ESPN.

Лестер випустив спеціальні футболки в пам'ять про загиблого власника клубу. На них зображений портрет бізнесмена, а також розміщено напис: "Бос. Ви назавжди залишитеся в наших серцях".

Під час хвилини мовчання багатьом уболівальникам та футболістам було важко стримувати сльози.

It's an emotional day for Leicester.



Ahead of their match, Leicester and Cardiff paid tribute to Vichai Srivaddhanaprabha and those who lost their lives in last Saturday's tragic helicopter crash. pic.twitter.com/MaPHAOMRf2 — ESPN FC (@ESPNFC) 3 листопада 2018 р.

Нагадаємо, 27 жовтня біля стадіону Лестера зазнав аварії вертоліт власника клубу Вішая Шрівадданапрабха.

Раніше, гравці Лестера вшанували загиблого президента клубу.

Джерело - twitter/ESPNFC.