Лестер перед матчем АПЛ вшанував свого загиблого власника. ВІДЕО

Перед матчем 11-го туру англійської Прем'єр-ліги між Кардіффом та Лестером гравці та вболівальники вшанували пам'ять Вішая Шрівадданапрабха.

Про це повідомляє ESPN.

Лестер випустив спеціальні футболки в пам'ять про загиблого власника клубу. На них зображений портрет бізнесмена, а також розміщено напис: "Бос. Ви назавжди залишитеся в наших серцях".

Під час хвилини мовчання багатьом уболівальникам та футболістам було важко стримувати сльози.

It's an emotional day for Leicester.



Ahead of their match, Leicester and Cardiff paid tribute to Vichai Srivaddhanaprabha and those who lost their lives in last Saturday's tragic helicopter crash. pic.twitter.com/MaPHAOMRf2