Лестер перед матчем АПЛ вшанував свого загиблого власника. ВІДЕО

Перед матчем 11-го туру англійської Прем'єр-ліги між Кардіффом та Лестером гравці та вболівальники вшанували пам'ять Вішая Шрівадданапрабха.
Про це повідомляє ESPN.
Лестер випустив спеціальні футболки в пам'ять про загиблого власника клубу. На них зображений портрет бізнесмена, а також розміщено напис: "Бос. Ви назавжди залишитеся в наших серцях".
Під час хвилини мовчання багатьом уболівальникам та футболістам було важко стримувати сльози.
It's an emotional day for Leicester.— ESPN FC (@ESPNFC) 3 листопада 2018 р.
Ahead of their match, Leicester and Cardiff paid tribute to Vichai Srivaddhanaprabha and those who lost their lives in last Saturday's tragic helicopter crash. pic.twitter.com/MaPHAOMRf2
Нагадаємо, 27 жовтня біля стадіону Лестера зазнав аварії вертоліт власника клубу Вішая Шрівадданапрабха.
Раніше, гравці Лестера вшанували загиблого президента клубу.
Джерело - twitter/ESPNFC.