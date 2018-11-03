Маріуполь мінімально переграв Арсенал

ФК Маріуполь в матчі 14-го туру Української Прем'єр-ліги переграв київський Арсенал.
Долю матчу вирішив гол Владислава Вакули.
Чемпіонат України, УПЛ
14 тур
3 листопада
Маріуполь — Арсенал
Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Чоботенко, Яворський, Демірі, Федорчук, Піхальонок, Мишньов, Вакула, Чурко, Борячук.
Арсенал: Сітало, Домбровський, Вакулко, Акакпо, Насонов, Фещук, Сагуткін, Дубінчак, Єрмаченко, Акулініні, Лола.
Гол: 1:0 — 81 Вакула.
Нагадаємо, матч Чорноморець — Зоря відбудеться за порожніх трибун.
А на нашому сайті ви зможете прочитати текстову трансляцію матчу Шахтар — Динамо.
Джерело - Чемпіон.