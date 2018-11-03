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Маріуполь мінімально переграв Арсенал

Сьогодні 15:50 208 0
Маріуполь мінімально переграв Арсенал

ФК Маріуполь в матчі 14-го туру Української Прем'єр-ліги переграв київський Арсенал.

Долю матчу вирішив гол Владислава Вакули.

Чемпіонат України, УПЛ

14 тур

3 листопада

Маріуполь — Арсенал

Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Чоботенко, Яворський, Демірі, Федорчук, Піхальонок, Мишньов, Вакула, Чурко, Борячук.

Арсенал: Сітало, Домбровський, Вакулко, Акакпо, Насонов, Фещук, Сагуткін, Дубінчак, Єрмаченко, Акулініні, Лола.

Гол: 1:0 — 81 Вакула.

Нагадаємо, матч Чорноморець — Зоря відбудеться за порожніх трибун.

А на нашому сайті ви зможете прочитати текстову трансляцію матчу Шахтар — Динамо.

Джерело - Чемпіон.

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