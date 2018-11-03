Олімпік — Карпати: де дивитися матч 14 туру УПЛ

У заключному матчі дня 14-го туру Української Прем'єр-ліги донецький Олімпік прийматиме львівські Карпати.

Матч розпочнеться о 14:00.

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Пряму трансляцію гри Олімпік — Карпати покаже телеканал Футбол 2.

Актуально: Телеканал Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Окрім цього матч Олімпік — Карпати можна переглянути на інтернет-ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.

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Джерело - Чемпіон.