Олімпік — Карпати: де дивитися матч 14 туру УПЛ

У заключному матчі дня 14-го туру Української Прем'єр-ліги донецький Олімпік прийматиме львівські Карпати.
Матч розпочнеться о 14:00.
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Пряму трансляцію гри Олімпік — Карпати покаже телеканал Футбол 2.
Актуально: Телеканал Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію.
Окрім цього матч Олімпік — Карпати можна переглянути на інтернет-ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.
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Джерело - Чемпіон.