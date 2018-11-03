Маріуполь — Арсенал: стартові склади команд

Менш, ніж за годину розпочнеться матч Маріуполь — Арсенал.
Тренери обох колективів визначилися, хто вийде в стартовому складі команд.
Актуально: де дивитися матч Маріуполь — Арсенал.
До вашої уваги склади команд, що грають.
Чемпіонат України, УПЛ
14 тур
3 листопада
Маріуполь — Арсенал
Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Чоботенко, Яворський, Демірі, Федорчук, Піхальонок, Мишньов, Вакула, Чурко, Борячук.
Арсенал: Сітало, Домбровський, Вакулко, Акакпо, Насонов, Фещук, Сагуткін, Дубінчак, Єрмаченко, Акулініні, Лола.
Нагадаємо, переглянути трансляцію матчу Леганес — Атлетіко можна на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.