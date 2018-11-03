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Маріуполь — Арсенал: стартові склади команд

Сьогодні 13:02 125 0
Маріуполь — Арсенал: стартові склади команд

Менш, ніж за годину розпочнеться матч Маріуполь — Арсенал.

Тренери обох колективів визначилися, хто вийде в стартовому складі команд.

Актуально: де дивитися матч Маріуполь — Арсенал.

До вашої уваги склади команд, що грають.

Чемпіонат України, УПЛ

14 тур

3 листопада

Маріуполь — Арсенал

Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Чоботенко, Яворський, Демірі, Федорчук, Піхальонок, Мишньов, Вакула, Чурко, Борячук.

Арсенал: Сітало, Домбровський, Вакулко, Акакпо, Насонов, Фещук, Сагуткін, Дубінчак, Єрмаченко, Акулініні, Лола.

Нагадаємо, переглянути трансляцію матчу Леганес — Атлетіко можна на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

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