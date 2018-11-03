Маріуполь — Арсенал: де дивитися матч 14 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга повертається. У стартовому матчі 14-го туру чемпіонату України Маріуполь на власному полі прийматиме київський Арсенал.

Матч у Маріуполі розпочнеться о 14:00.

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Пряму трансляцію гри Маріуполь — Арсенал покаже телеканал Футбол 2.

Актуально: Телеканал Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію.

Окрім цього матч Маріуполь — Арсенал можна переглянути на інтернет-ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.

Нагадаємо, дивитися матч Шахтар — Динамо можна на нашому сайті.

Також на нашому сайті можна переглянути матч Леганеса і Атлетіко.

Джерело - Чемпіон.